سعر Chrystal (CHRYSTAL)
سعر Chrystal (CHRYSTAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.61K. يتم تحديث سعر CHRYSTAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chrystal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.56
- تغيير سعر Chrystal خلال اليوم هو -2.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Chrystal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chrystal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chrystal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chrystal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.75%
|30 يوم
|$ 0
|-51.59%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chrystal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-2.75%
-27.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chrystal, the venerable elder of Freedom Farm, left us on March 7, 2024. She was not only the oldest but also a dear friend to Cheyenne, sharing countless moments of companionship. Now, we believe she has reunited with her dear friends Pnut and Fred in a better place. Please join us to honor her memory, reflect on her life, and continue her legacy by contributing to the well-being of all the animals at Freedom Farm. Let's come together to celebrate Chrystal's life and enhance the lives of those who remain.
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