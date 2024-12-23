سعر Chronicle (XNL)
سعر Chronicle (XNL) المباشر لليوم هو USD 0.00942261. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.67K. يتم تحديث سعر XNL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chronicle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.72K
- تغيير سعر Chronicle خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 48.04M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XNL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XNL.
خلال اليوم، كان سعر Chronicle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chronicle مقابل USD هو $ +0.0013682939 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chronicle مقابل USD هو $ +0.0009324652 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chronicle مقابل USD هو $ -0.004392293806567651 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.42%
|30 يوم
|$ +0.0013682939
|+14.52%
|60 يوم
|$ +0.0009324652
|+9.90%
|90 يوم
|$ -0.004392293806567651
|-31.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chronicle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.33%
+0.42%
-26.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A platform for officially licensed digital collectables and NFTs
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XNL إلى AUD
A$0.0149819499
|1 XNL إلى GBP
￡0.0074438619
|1 XNL إلى EUR
€0.0089514795
|1 XNL إلى USD
$0.00942261
|1 XNL إلى MYR
RM0.042401745
|1 XNL إلى TRY
₺0.3314874198
|1 XNL إلى JPY
¥1.4745442389
|1 XNL إلى RUB
₽0.9674193687
|1 XNL إلى INR
₹0.8003564934
|1 XNL إلى IDR
Rp151.9775593683
|1 XNL إلى PHP
₱0.5544263724
|1 XNL إلى EGP
￡E.0.4788570402
|1 XNL إلى BRL
R$0.0572894688
|1 XNL إلى CAD
C$0.0134743323
|1 XNL إلى BDT
৳1.1213848161
|1 XNL إلى NGN
₦14.5860118278
|1 XNL إلى UAH
₴0.3935824197
|1 XNL إلى VES
Bs0.48055311
|1 XNL إلى PKR
Rs2.6122301703
|1 XNL إلى KZT
₸4.9281192561
|1 XNL إلى THB
฿0.3217821315
|1 XNL إلى TWD
NT$0.3074597643
|1 XNL إلى CHF
Fr0.0083861229
|1 XNL إلى HKD
HK$0.0732136797
|1 XNL إلى MAD
.د.م0.0944145522