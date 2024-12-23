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سعر Chronicle (XNL) المباشر لليوم هو USD 0.00942261 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.67K . يتم تحديث سعر XNL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chronicle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.72K - تغيير سعر Chronicle خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 48.04M

أداء سعر Chronicle (XNL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chronicle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chronicle مقابل USD هو $ +0.0013682939 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chronicle مقابل USD هو $ +0.0009324652 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chronicle مقابل USD هو $ -0.004392293806567651 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.42% 30 يوم $ +0.0013682939 +14.52% 60 يوم $ +0.0009324652 +9.90% 90 يوم $ -0.004392293806567651 -31.79%

تحليل سعر Chronicle (XNL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chronicle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00883391$ 0.00883391 $ 0.00883391 24 ساعة مرتفع $ 0.00958318$ 0.00958318 $ 0.00958318 عالية طوال الوقت $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 تغير السعر (1 ساعة) -1.33% تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) -26.52%

معلومات سوق Chronicle (XNL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: