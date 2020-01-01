توكنوميكس Christianity Coin (CHRIST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Christianity Coin (CHRIST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Christianity Coin (CHRIST) We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin الموقع الرسمي: https://christianitysol.netlify.app/ اشتر CHRIST الآن!

توكنوميكس Christianity Coin (CHRIST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Christianity Coin (CHRIST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.78K $ 25.78K $ 25.78K إجمالي العرض: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M العرض المتداول: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 25.78K $ 25.78K $ 25.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00155678 $ 0.00155678 $ 0.00155678 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Christianity Coin (CHRIST)

توكنوميكس Christianity Coin (CHRIST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Christianity Coin (CHRIST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHRIST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHRIST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHRIST، استكشف السعر المباشر لتوكن CHRIST!

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