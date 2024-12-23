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سعر Christianity Coin (CHRIST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.39K . يتم تحديث سعر CHRIST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Christianity Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K - تغيير سعر Christianity Coin خلال اليوم هو +1.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Christianity Coin (CHRIST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Christianity Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Christianity Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Christianity Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Christianity Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.29% 30 يوم $ 0 -81.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Christianity Coin (CHRIST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Christianity Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00155678$ 0.00155678 $ 0.00155678 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +1.29% تغير السعر (7 أيام) -22.77%

معلومات سوق Christianity Coin (CHRIST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: