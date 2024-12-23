سعر Christianity Coin (CHRIST)
سعر Christianity Coin (CHRIST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.39K. يتم تحديث سعر CHRIST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Christianity Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K
- تغيير سعر Christianity Coin خلال اليوم هو +1.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Christianity Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Christianity Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Christianity Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Christianity Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.29%
|30 يوم
|$ 0
|-81.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Christianity Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+1.29%
-22.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin
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