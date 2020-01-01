توكنوميكس Christ Is King (CIK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Christ Is King (CIK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Christ Is King (CIK) $CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal. الموقع الرسمي: https://christisking.io/ اشتر CIK الآن!

توكنوميكس Christ Is King (CIK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Christ Is King (CIK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.05M $ 13.05M $ 13.05M إجمالي العرض: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B العرض المتداول: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.05M $ 13.05M $ 13.05M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003957 $ 0.00003957 $ 0.00003957 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000329 $ 0.00000329 $ 0.00000329 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Christ Is King (CIK)

توكنوميكس Christ Is King (CIK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Christ Is King (CIK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CIK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CIK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CIK، استكشف السعر المباشر لتوكن CIK!

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