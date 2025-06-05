سعر Christ Is King (CIK)
سعر Christ Is King (CIK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.06M. يتم تحديث سعر CIK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Christ Is King الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Christ Is King خلال اليوم هو +10.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 777.00B
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خلال اليوم، كان سعر Christ Is King مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Christ Is King مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Christ Is King مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Christ Is King مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Christ Is King: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
+10.00%
-23.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal.
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