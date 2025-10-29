معلومات سعر Chrema Coin (CRMC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.712507 $ 0.712507 $ 0.712507 24 ساعة منخفض $ 0.894818 $ 0.894818 $ 0.894818 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.712507$ 0.712507 $ 0.712507 24 ساعة مرتفع $ 0.894818$ 0.894818 $ 0.894818 عالية طوال الوقت $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 أدنى سعر $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +4.80% تغير السعر (7 أيام) +2.99% تغير السعر (7 أيام) +2.99%

سعر Chrema Coin (CRMC) في الوقت الحقيقي هو $0.872544. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRMC بين أدنى سعر $ 0.712507 وأعلى سعر $ 0.894818، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRMC على الإطلاق هو $ 5.02، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.432032.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRMC -0.02% على مدار الساعة الماضية، +4.80% على مدار 24 ساعة، و +2.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Chrema Coin (CRMC)

القيمة السوقية $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.63M$ 43.63M $ 43.63M إمداد دورة التداول 10.99M 10.99M 10.99M إجمالي العرض 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Chrema Coin هي $ 9.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRMC يبلغ 10.99M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.63M.