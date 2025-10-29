سعر Chrema Coin المباشر اليوم هو 0.872544 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRMC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRMC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Chrema Coin المباشر اليوم هو 0.872544 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRMC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRMC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CRMC

معلومات سعر CRMC

الوثيقة البيضاء لـ CRMC

الموقع الرسمي لـ CRMC

اقتصاد توكن CRMC

توقعات سعر CRMC

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Chrema Coin

سعر Chrema Coin (CRMC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CRMC إلى USD:

$0.872544
$0.872544$0.872544
+4.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Chrema Coin (CRMC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:35:44 (UTC+8)

معلومات سعر Chrema Coin (CRMC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.712507
$ 0.712507$ 0.712507
24 ساعة منخفض
$ 0.894818
$ 0.894818$ 0.894818
24 ساعة مرتفع

$ 0.712507
$ 0.712507$ 0.712507

$ 0.894818
$ 0.894818$ 0.894818

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

$ 0.432032
$ 0.432032$ 0.432032

-0.02%

+4.80%

+2.99%

+2.99%

سعر Chrema Coin (CRMC) في الوقت الحقيقي هو $0.872544. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRMC بين أدنى سعر $ 0.712507 وأعلى سعر $ 0.894818، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRMC على الإطلاق هو $ 5.02، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.432032.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRMC -0.02% على مدار الساعة الماضية، +4.80% على مدار 24 ساعة، و +2.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Chrema Coin (CRMC)

$ 9.59M
$ 9.59M$ 9.59M

--
----

$ 43.63M
$ 43.63M$ 43.63M

10.99M
10.99M 10.99M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Chrema Coin هي $ 9.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRMC يبلغ 10.99M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.63M.

سجل سعر Chrema Coin (CRMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chrema Coin مقابل USD هو $ +0.03994682 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chrema Coin مقابل USD هو $ -0.2678941304 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chrema Coin مقابل USD هو $ -0.1740838710 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chrema Coin مقابل USD هو $ -2.1740036480115044 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.03994682+4.80%
30 يوم$ -0.2678941304-30.70%
60 يوم$ -0.1740838710-19.95%
90 يوم$ -2.1740036480115044-71.35%

ما هو Chrema Coin ( CRMC )

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Chrema Coin (CRMC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Chrema Coin (USD)

كم ستكون قيمة Chrema Coin (CRMC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Chrema Coin (CRMC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Chrema Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Chrema Coin!

عملة CRMC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Chrema Coin (CRMC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Chrema Coin (CRMC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRMC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Chrema Coin (CRMC)

كم يساوي Chrema Coin (CRMC) اليوم؟
سعر CRMC المباشر في USD هو USD 0.872544، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CRMC إلى USD الحالي؟
سعر CRMC إلى USD الحالي هو $ 0.872544. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Chrema Coin ؟
القيمة السوقية لعملة CRMC هي $ 9.59M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CRMC؟
العرض المتداول لتوكن CRMC هو 10.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CRMC؟
حقق CRMC سعرًا قياسيًا قدره 5.02 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CRMC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.432032 CRMC.
ما هو حجم تداول CRMC؟
حجم تداول CRMC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CRMC هذا العام؟
قد يرتفع CRMC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CRMC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:35:44 (UTC+8)

تحديثات Chrema Coin (CRMC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,205.36
$113,205.36$113,205.36

-1.25%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.53
$4,017.53$4,017.53

-1.93%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04223
$0.04223$0.04223

-9.06%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.77
$194.77$194.77

-2.07%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3451
$3.3451$3.3451

-13.28%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.53
$4,017.53$4,017.53

-1.93%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,205.36
$113,205.36$113,205.36

-1.25%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.77
$194.77$194.77

-2.07%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6297
$2.6297$2.6297

-0.23%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19372
$0.19372$0.19372

-3.02%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.04480
$0.04480$0.04480

+2,140.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000047
$0.000000000000000000000047$0.000000000000000000000047

+327.27%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002500
$0.00002500$0.00002500

+284.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.228
$2.228$2.228

+197.06%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008853
$0.0008853$0.0008853

+92.16%