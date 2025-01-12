سعر CHOWIE (CHOWIE)
سعر CHOWIE (CHOWIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.88K. يتم تحديث سعر CHOWIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHOWIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.10
- تغيير سعر CHOWIE خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 927.30M
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خلال اليوم، كان سعر CHOWIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHOWIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHOWIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHOWIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-55.74%
|60 يوم
|$ 0
|-96.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHOWIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-0.24%
-11.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHOWIE is a project centered around a customizable digital companion – an AI-driven 'infinite dog' that can transform into anything imaginable. Through advanced AI tools, users can create tailored scenarios and interactive experiences with CHOWIE, providing endless possibilities for creativity, engagement, and personalization. The project aims to blend entertainment with unique user interactions, giving digital ownership new meaning and value.
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