توكنوميكس Choruz AI (CHORUZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Choruz AI (CHORUZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Choruz AI (CHORUZ) Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. الموقع الرسمي: https://www.choruz.ai الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.choruz.ai اشتر CHORUZ الآن!

توكنوميكس Choruz AI (CHORUZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Choruz AI (CHORUZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 241.42K $ 241.42K $ 241.42K إجمالي العرض: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M العرض المتداول: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 241.42K $ 241.42K $ 241.42K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00548131 $ 0.00548131 $ 0.00548131 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00020043 $ 0.00020043 $ 0.00020043 السعر الحالي: $ 0.00024171 $ 0.00024171 $ 0.00024171 معرفة المزيد عن سعر Choruz AI (CHORUZ)

توكنوميكس Choruz AI (CHORUZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Choruz AI (CHORUZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHORUZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHORUZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHORUZ، استكشف السعر المباشر لتوكن CHORUZ!

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