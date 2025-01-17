سعر Choruz AI (CHORUZ)
سعر Choruz AI (CHORUZ) المباشر لليوم هو USD 0.00488749. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.76M. يتم تحديث سعر CHORUZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Choruz AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 695.43K
- تغيير سعر Choruz AI خلال اليوم هو +104.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 974.81M
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خلال اليوم، كان سعر Choruz AI مقابل USD هو $ +0.00249668 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Choruz AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Choruz AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Choruz AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00249668
|+104.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Choruz AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.09%
+104.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment.
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