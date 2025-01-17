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سعر Choruz AI (CHORUZ) المباشر لليوم هو USD 0.00488749 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.76M . يتم تحديث سعر CHORUZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Choruz AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 695.43K - تغيير سعر Choruz AI خلال اليوم هو +104.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 974.81M

أداء سعر Choruz AI (CHORUZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Choruz AI مقابل USD هو $ +0.00249668 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Choruz AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Choruz AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Choruz AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00249668 +104.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Choruz AI (CHORUZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Choruz AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00236886$ 0.00236886 $ 0.00236886 24 ساعة مرتفع $ 0.00450049$ 0.00450049 $ 0.00450049 عالية طوال الوقت $ 0.00450049$ 0.00450049 $ 0.00450049 تغير السعر (1 ساعة) +11.09% تغير السعر (1يوم) +104.43% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Choruz AI (CHORUZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: