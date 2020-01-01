توكنوميكس Chonk the Frog (CHONK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chonk the Frog (CHONK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chonk the Frog (CHONK) A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this الموقع الرسمي: https://chonk.space اشتر CHONK الآن!

توكنوميكس Chonk the Frog (CHONK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chonk the Frog (CHONK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.08K $ 17.08K $ 17.08K إجمالي العرض: $ 916.80M $ 916.80M $ 916.80M العرض المتداول: $ 916.80M $ 916.80M $ 916.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.08K $ 17.08K $ 17.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0042589 $ 0.0042589 $ 0.0042589 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001165 $ 0.00001165 $ 0.00001165 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chonk the Frog (CHONK)

توكنوميكس Chonk the Frog (CHONK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chonk the Frog (CHONK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHONK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHONK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHONK، استكشف السعر المباشر لتوكن CHONK!

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