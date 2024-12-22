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سعر Chonk the Frog (CHONK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.43K . يتم تحديث سعر CHONK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chonk the Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.97K - تغيير سعر Chonk the Frog خلال اليوم هو -8.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 917.48M

أداء سعر Chonk the Frog (CHONK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chonk the Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chonk the Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chonk the Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chonk the Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chonk the Frog (CHONK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chonk the Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0042589$ 0.0042589 $ 0.0042589 تغير السعر (1 ساعة) +6.20% تغير السعر (1يوم) -8.52% تغير السعر (7 أيام) -62.89%

معلومات سوق Chonk the Frog (CHONK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: