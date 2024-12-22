سعر Chonk the Frog (CHONK)
سعر Chonk the Frog (CHONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.43K. يتم تحديث سعر CHONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chonk the Frog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.97K
- تغيير سعر Chonk the Frog خلال اليوم هو -8.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 917.48M
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خلال اليوم، كان سعر Chonk the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chonk the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chonk the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chonk the Frog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chonk the Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.20%
-8.52%
-62.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this
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