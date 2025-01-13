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سعر Chonk The Cat (CHONK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHONK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chonk The Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 333.03 - تغيير سعر Chonk The Cat خلال اليوم هو +2.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chonk The Cat (CHONK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chonk The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chonk The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chonk The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chonk The Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.49% 30 يوم $ 0 -10.75% 60 يوم $ 0 -53.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chonk The Cat (CHONK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chonk The Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00239021$ 0.00239021 $ 0.00239021 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.49% تغير السعر (7 أيام) -2.22%

معلومات سوق Chonk The Cat (CHONK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: