سعر Chomolon Joff اليوم

السعر المباشر لمشروع Chomolon Joff (JOFF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOFF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JOFF.

يحتل Chomolon Joff حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 756,792، مع عرض متداول قدره 871.53M JOFF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOFF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00472637، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JOFF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-20.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.45.

معلومات سوق Chomolon Joff (JOFF)

القيمة السوقية $ 756.79K$ 756.79K $ 756.79K الحجم (24 ساعة) $ 9.45$ 9.45 $ 9.45 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 756.79K$ 756.79K $ 756.79K إمداد دورة التداول 871.53M 871.53M 871.53M إجمالي العرض 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947

القيمة السوقية الحالية لـ Chomolon Joff هي $ 756.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.45. العرض المتداول لـ JOFF يبلغ 871.53M، مع إجمالي عرض 871530911.7892947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 756.79K.