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سعر Cholo Pepe (CHOLO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.18K . يتم تحديث سعر CHOLO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cholo Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.55 - تغيير سعر Cholo Pepe خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Cholo Pepe (CHOLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cholo Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cholo Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cholo Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cholo Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ 0 -14.11% 60 يوم $ 0 -17.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cholo Pepe (CHOLO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cholo Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00108494$ 0.00108494 $ 0.00108494 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -12.81%

معلومات سوق Cholo Pepe (CHOLO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: