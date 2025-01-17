سعر ChoccySwap (CCY)
سعر ChoccySwap (CCY) المباشر لليوم هو USD 0.00964042. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CCY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChoccySwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.75K
- تغيير سعر ChoccySwap خلال اليوم هو -17.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ChoccySwap مقابل USD هو $ -0.00207976729277148 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChoccySwap مقابل USD هو $ -0.0040748676 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChoccySwap مقابل USD هو $ +0.0037699248 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChoccySwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00207976729277148
|-17.74%
|30 يوم
|$ -0.0040748676
|-42.26%
|60 يوم
|$ +0.0037699248
|+39.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChoccySwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-17.74%
-11.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ChoccySwap is the first decentralized exchange on Chromia. Based on Uniswap V2, ChoccySwap lets you exchange any FT3 asset on the Chromia blockchain. You can vote on our governance platform using the CCY token.
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