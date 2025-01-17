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سعر ChoccySwap (CCY) المباشر لليوم هو USD 0.00964042 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ChoccySwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.75K - تغيير سعر ChoccySwap خلال اليوم هو -17.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ChoccySwap (CCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ChoccySwap مقابل USD هو $ -0.00207976729277148 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ChoccySwap مقابل USD هو $ -0.0040748676 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ChoccySwap مقابل USD هو $ +0.0037699248 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ChoccySwap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00207976729277148 -17.74% 30 يوم $ -0.0040748676 -42.26% 60 يوم $ +0.0037699248 +39.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ChoccySwap (CCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ChoccySwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00678605$ 0.00678605 $ 0.00678605 24 ساعة مرتفع $ 0.0117834$ 0.0117834 $ 0.0117834 عالية طوال الوقت $ 0.062521$ 0.062521 $ 0.062521 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -17.74% تغير السعر (7 أيام) -11.23%

معلومات سوق ChoccySwap (CCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: