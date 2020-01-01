توكنوميكس Choccy Milk Cat (CHOCCY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Choccy Milk Cat (CHOCCY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Choccy Milk Cat (CHOCCY) Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness! الموقع الرسمي: http://choccymilkcat.com اشتر CHOCCY الآن!

توكنوميكس Choccy Milk Cat (CHOCCY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Choccy Milk Cat (CHOCCY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 39.78K $ 39.78K $ 39.78K إجمالي العرض: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M العرض المتداول: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.78K $ 39.78K $ 39.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00661201 $ 0.00661201 $ 0.00661201 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000020 $ 0.000020 $ 0.000020 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Choccy Milk Cat (CHOCCY)

توكنوميكس Choccy Milk Cat (CHOCCY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Choccy Milk Cat (CHOCCY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHOCCY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHOCCY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHOCCY، استكشف السعر المباشر لتوكن CHOCCY!

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