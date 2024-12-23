سعر Choccy Milk Cat (CHOCCY)
سعر Choccy Milk Cat (CHOCCY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.57K. يتم تحديث سعر CHOCCY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Choccy Milk Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.31K
- تغيير سعر Choccy Milk Cat خلال اليوم هو -29.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M
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خلال اليوم، كان سعر Choccy Milk Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Choccy Milk Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Choccy Milk Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Choccy Milk Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-29.73%
|30 يوم
|$ 0
|-82.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Choccy Milk Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
-29.73%
-60.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!
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