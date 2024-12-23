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سعر Choccy Milk Cat (CHOCCY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.57K . يتم تحديث سعر CHOCCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Choccy Milk Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.31K - تغيير سعر Choccy Milk Cat خلال اليوم هو -29.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر Choccy Milk Cat (CHOCCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Choccy Milk Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Choccy Milk Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Choccy Milk Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Choccy Milk Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -29.73% 30 يوم $ 0 -82.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Choccy Milk Cat (CHOCCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Choccy Milk Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00661201$ 0.00661201 $ 0.00661201 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) -29.73% تغير السعر (7 أيام) -60.84%

معلومات سوق Choccy Milk Cat (CHOCCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: