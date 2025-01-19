سعر Chippy (CHIPPY)
سعر Chippy (CHIPPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHIPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chippy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 392.10
- تغيير سعر Chippy خلال اليوم هو +17.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chippy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.63%
|30 يوم
|$ 0
|+55.32%
|60 يوم
|$ 0
|-59.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chippy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.75%
+17.63%
+46.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hey, my name is Chippy. I’m a degenerate bong smoking, hoe pimping, lambo driving chipmunk that loves to munch on nuts. Let me taste your nutz fam. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money. Don’t miss out on this innovation in the crypto world and join our community today! Cheers! Fair launch. No presale seed round. No Bullshit.
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