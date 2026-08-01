سعر Chinese Oil Asset Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع Chinese Oil Asset Reserve (COAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COAR.

يحتل Chinese Oil Asset Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,439.19، مع عرض متداول قدره 999.96M COAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01708873، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COAR بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-3.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Chinese Oil Asset Reserve (COAR)

القيمة السوقية $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,961,796.280236 999,961,796.280236 999,961,796.280236

القيمة السوقية الحالية لـ Chinese Oil Asset Reserve هي $ 10.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COAR يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999961796.280236. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.44K.