توكنوميكس Chinese Doge Wow (CHIDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chinese Doge Wow (CHIDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chinese Doge Wow (CHIDO) Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. الموقع الرسمي: https://chidoonbase.xyz/ اشتر CHIDO الآن!

توكنوميكس Chinese Doge Wow (CHIDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chinese Doge Wow (CHIDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M إجمالي العرض: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M العرض المتداول: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0187939 $ 0.0187939 $ 0.0187939 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00150983 $ 0.00150983 $ 0.00150983 معرفة المزيد عن سعر Chinese Doge Wow (CHIDO)

توكنوميكس Chinese Doge Wow (CHIDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chinese Doge Wow (CHIDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHIDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHIDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHIDO، استكشف السعر المباشر لتوكن CHIDO!

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