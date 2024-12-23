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سعر Chinese Doge Wow (CHIDO) المباشر لليوم هو USD 0.00220974 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M . يتم تحديث سعر CHIDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chinese Doge Wow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.81K - تغيير سعر Chinese Doge Wow خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 951.48M

أداء سعر Chinese Doge Wow (CHIDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chinese Doge Wow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinese Doge Wow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinese Doge Wow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinese Doge Wow مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chinese Doge Wow (CHIDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinese Doge Wow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00201293$ 0.00201293 $ 0.00201293 24 ساعة مرتفع $ 0.00250858$ 0.00250858 $ 0.00250858 عالية طوال الوقت $ 0.0187939$ 0.0187939 $ 0.0187939 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -43.07%

معلومات سوق Chinese Doge Wow (CHIDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: