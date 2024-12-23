سعر Chinese Doge Wow (CHIDO)
سعر Chinese Doge Wow (CHIDO) المباشر لليوم هو USD 0.00220974. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M. يتم تحديث سعر CHIDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chinese Doge Wow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.81K
- تغيير سعر Chinese Doge Wow خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 951.48M
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خلال اليوم، كان سعر Chinese Doge Wow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinese Doge Wow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinese Doge Wow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinese Doge Wow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinese Doge Wow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-1.95%
-43.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.
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