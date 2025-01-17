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سعر Chinese Brett (CHRETT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHRETT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chinese Brett الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.61K - تغيير سعر Chinese Brett خلال اليوم هو -11.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chinese Brett (CHRETT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chinese Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinese Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinese Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinese Brett مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.15% 30 يوم $ 0 -32.41% 60 يوم $ 0 -9.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chinese Brett (CHRETT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinese Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00922746$ 0.00922746 $ 0.00922746 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -11.15% تغير السعر (7 أيام) +5.81%

معلومات سوق Chinese Brett (CHRETT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: