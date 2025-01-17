سعر Chinese Brett (CHRETT)
سعر Chinese Brett (CHRETT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHRETT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chinese Brett الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.61K
- تغيير سعر Chinese Brett خلال اليوم هو -11.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHRETT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHRETT.
خلال اليوم، كان سعر Chinese Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinese Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinese Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinese Brett مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.15%
|30 يوم
|$ 0
|-32.41%
|60 يوم
|$ 0
|-9.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinese Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-11.15%
+5.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OUR BELOVED BRETT JUST CHINESE $CHRETT!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHRETT إلى AUD
A$--
|1 CHRETT إلى GBP
￡--
|1 CHRETT إلى EUR
€--
|1 CHRETT إلى USD
$--
|1 CHRETT إلى MYR
RM--
|1 CHRETT إلى TRY
₺--
|1 CHRETT إلى JPY
¥--
|1 CHRETT إلى RUB
₽--
|1 CHRETT إلى INR
₹--
|1 CHRETT إلى IDR
Rp--
|1 CHRETT إلى PHP
₱--
|1 CHRETT إلى EGP
￡E.--
|1 CHRETT إلى BRL
R$--
|1 CHRETT إلى CAD
C$--
|1 CHRETT إلى BDT
৳--
|1 CHRETT إلى NGN
₦--
|1 CHRETT إلى UAH
₴--
|1 CHRETT إلى VES
Bs--
|1 CHRETT إلى PKR
Rs--
|1 CHRETT إلى KZT
₸--
|1 CHRETT إلى THB
฿--
|1 CHRETT إلى TWD
NT$--
|1 CHRETT إلى CHF
Fr--
|1 CHRETT إلى HKD
HK$--
|1 CHRETT إلى MAD
.د.م--