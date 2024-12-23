سعر Chinau (CHINAU)
سعر Chinau (CHINAU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.87K. يتم تحديث سعر CHINAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chinau الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.48K
- تغيير سعر Chinau خلال اليوم هو -23.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.93B
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خلال اليوم، كان سعر Chinau مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chinau مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chinau مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chinau مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-23.82%
|30 يوم
|$ 0
|-96.15%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chinau: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.96%
-23.82%
-42.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin $CHINAU Panda 🐼. Together we create memes to send a global message. The Chinau Panda is Patient, But When Angered, It's Unstoppable. The Panda wants to be a part of the crypto world. Crypto is changing everything, and the Panda doesn't want to be behind these changes, but ahead of them. Chinau coin is not just a cryptocurrency. It is also the story of a panda that believes in the future. The crypto world is growing, and I want to be a part of it!
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