سعر Chilly (CHILLY)
سعر Chilly (CHILLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHILLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chilly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.32
- تغيير سعر Chilly خلال اليوم هو +4.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chilly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chilly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chilly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chilly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.67%
|30 يوم
|$ 0
|-13.27%
|60 يوم
|$ 0
|-49.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chilly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+4.67%
+2.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hi, I'm $CHILLY, the coolest pup on Solana!
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