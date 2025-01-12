سعر chillwhale (CHILLWHALE)
سعر chillwhale (CHILLWHALE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.41K. يتم تحديث سعر CHILLWHALE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق chillwhale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.13
- تغيير سعر chillwhale خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 919.71M
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خلال اليوم، كان سعر chillwhale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر chillwhale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر chillwhale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر chillwhale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-30.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر chillwhale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-0.28%
-21.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
chillwhale is a meme coin derived from the thriving NFT community established on LUKSO layer 1 blockchain. The memecoin is here to turn the current NFT ecosystem into a multi chain vibrant community with hands in all sectors of the cryptocurrency markets; aiming to bring the vibes everywhere we go. No roadmap, no empty promises, the only utility is our community which is growing stronger every day.
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