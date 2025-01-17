سعر Chillmas (CHILLMAS)
سعر Chillmas (CHILLMAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75K. يتم تحديث سعر CHILLMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chillmas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.69
- تغيير سعر Chillmas خلال اليوم هو +1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Chillmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chillmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chillmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chillmas مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chillmas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.04%
-9.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The most memeable ChillGuy on the Internet. Everyone can have their own unique ChillGuy to celebrate Christmas. The most memeable ChillGuy on the Internet! Everyone can have their own unique ChillGuy to celebrate Christmas! $Chillmas CA：G36mpCk6NiSqSXxviwc3FYtdvNLFkaniZ1pgsCZTpump The most memeable ChillGuy on the Internet! Everyone can have their own unique ChillGuy to celebrate Christmas! $Chillmas CA：G36mpCk6NiSqSXxviwc3FYtdvNLFkaniZ1pgsCZTpump
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