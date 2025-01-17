سعر Chillax (CHILLAX)
سعر Chillax (CHILLAX) المباشر لليوم هو USD 0.00043663. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 436.63K. يتم تحديث سعر CHILLAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chillax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.85K
- تغيير سعر Chillax خلال اليوم هو +5.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Chillax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chillax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chillax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chillax مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chillax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+5.10%
-4.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.
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