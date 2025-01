ما هو Chillax ( CHILLAX )

Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.

المصدر Chillax (CHILLAX) الموقع الرسمي