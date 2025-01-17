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سعر Chill Trump (CHILLT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHILLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chill Trump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.70K - تغيير سعر Chill Trump خلال اليوم هو -18.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chill Trump (CHILLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chill Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill Trump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -18.71% 30 يوم $ 0 +40.54% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chill Trump (CHILLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill Trump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00193682$ 0.00193682 $ 0.00193682 تغير السعر (1 ساعة) +4.44% تغير السعر (1يوم) -18.71% تغير السعر (7 أيام) +51.43%

معلومات سوق Chill Trump (CHILLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: