سعر Chill Trump (CHILLT)
سعر Chill Trump (CHILLT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHILLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chill Trump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.70K
- تغيير سعر Chill Trump خلال اليوم هو -18.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chill Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill Trump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.71%
|30 يوم
|$ 0
|+40.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill Trump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.44%
-18.71%
+51.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.
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