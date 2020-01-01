توكنوميكس Chill Girl (CHILLGIRL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chill Girl (CHILLGIRL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chill Girl (CHILLGIRL) Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it الموقع الرسمي: https://chillgirl.xyz اشتر CHILLGIRL الآن!

توكنوميكس Chill Girl (CHILLGIRL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chill Girl (CHILLGIRL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 47.76K $ 47.76K $ 47.76K إجمالي العرض: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M العرض المتداول: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.76K $ 47.76K $ 47.76K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00618851 $ 0.00618851 $ 0.00618851 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chill Girl (CHILLGIRL)

توكنوميكس Chill Girl (CHILLGIRL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chill Girl (CHILLGIRL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHILLGIRL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHILLGIRL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHILLGIRL، استكشف السعر المباشر لتوكن CHILLGIRL!

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