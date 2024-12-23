سعر Chill Girl (CHILLGIRL)
سعر Chill Girl (CHILLGIRL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 339.56K. يتم تحديث سعر CHILLGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chill Girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.37K
- تغيير سعر Chill Girl خلال اليوم هو -9.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر Chill Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill Girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.16%
|30 يوم
|$ 0
|-45.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-9.16%
-27.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it
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