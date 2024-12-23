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سعر Chill Girl (CHILLGIRL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 339.56K . يتم تحديث سعر CHILLGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chill Girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.37K - تغيير سعر Chill Girl خلال اليوم هو -9.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر Chill Girl (CHILLGIRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chill Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill Girl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.16% 30 يوم $ 0 -45.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chill Girl (CHILLGIRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00618851$ 0.00618851 $ 0.00618851 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -9.16% تغير السعر (7 أيام) -27.61%

معلومات سوق Chill Girl (CHILLGIRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: