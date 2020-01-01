توكنوميكس Chill Family (CHILLFAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chill Family (CHILLFAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chill Family (CHILLFAM) Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle. الموقع الرسمي: https://chillfamilyguy.xyz/ اشتر CHILLFAM الآن!

توكنوميكس Chill Family (CHILLFAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chill Family (CHILLFAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.13K $ 28.13K $ 28.13K إجمالي العرض: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M العرض المتداول: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 28.13K $ 28.13K $ 28.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01277079 $ 0.01277079 $ 0.01277079 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chill Family (CHILLFAM)

توكنوميكس Chill Family (CHILLFAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chill Family (CHILLFAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHILLFAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHILLFAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHILLFAM، استكشف السعر المباشر لتوكن CHILLFAM!

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