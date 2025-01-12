سعر Chill Family (CHILLFAM)
سعر Chill Family (CHILLFAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.33K. يتم تحديث سعر CHILLFAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chill Family الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.35
- تغيير سعر Chill Family خلال اليوم هو +1.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.29M
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خلال اليوم، كان سعر Chill Family مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill Family مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill Family مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill Family مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.50%
|30 يوم
|$ 0
|-41.45%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill Family: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
+1.50%
-18.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle.
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