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سعر Chill Family (CHILLFAM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.33K . يتم تحديث سعر CHILLFAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chill Family الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.35 - تغيير سعر Chill Family خلال اليوم هو +1.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.29M

أداء سعر Chill Family (CHILLFAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chill Family مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill Family مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill Family مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill Family مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.50% 30 يوم $ 0 -41.45% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chill Family (CHILLFAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill Family: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01277079$ 0.01277079 $ 0.01277079 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +1.50% تغير السعر (7 أيام) -18.53%

معلومات سوق Chill Family (CHILLFAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: