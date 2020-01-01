توكنوميكس Chill Drone (CHONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chill Drone (CHONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chill Drone (CHONE) In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone’s motto became clear: “World domination is overrated; tranquility is the true power.” Chill Drone’s refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it’s awesome. الموقع الرسمي: https://www.chilldrone.io/ اشتر CHONE الآن!

توكنوميكس Chill Drone (CHONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chill Drone (CHONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 245.34K $ 245.34K $ 245.34K إجمالي العرض: $ 996.34M $ 996.34M $ 996.34M العرض المتداول: $ 996.34M $ 996.34M $ 996.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 245.34K $ 245.34K $ 245.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00145846 $ 0.00145846 $ 0.00145846 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00024624 $ 0.00024624 $ 0.00024624 معرفة المزيد عن سعر Chill Drone (CHONE)

توكنوميكس Chill Drone (CHONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chill Drone (CHONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHONE، استكشف السعر المباشر لتوكن CHONE!

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