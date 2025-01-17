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سعر Chill Drone (CHONE) المباشر لليوم هو USD 0.00136436 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر CHONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chill Drone الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.64K - تغيير سعر Chill Drone خلال اليوم هو +4.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.35M

أداء سعر Chill Drone (CHONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chill Drone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chill Drone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chill Drone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chill Drone مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chill Drone (CHONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chill Drone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00127573$ 0.00127573 $ 0.00127573 24 ساعة مرتفع $ 0.00145846$ 0.00145846 $ 0.00145846 عالية طوال الوقت $ 0.00145846$ 0.00145846 $ 0.00145846 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +4.67% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Chill Drone (CHONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: