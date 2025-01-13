سعر Chiliz Inu (CHZINU)
سعر Chiliz Inu (CHZINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHZINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chiliz Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.77
- تغيير سعر Chiliz Inu خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chiliz Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chiliz Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chiliz Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chiliz Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.60%
|30 يوم
|$ 0
|-45.63%
|60 يوم
|$ 0
|-26.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chiliz Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+0.60%
-10.69%
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