سعر CHILI (CHILI)
سعر CHILI (CHILI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHILI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHILI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K
- تغيير سعر CHILI خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CHILI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHILI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHILI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHILI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|+4.64%
|60 يوم
|$ 0
|-46.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHILI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-0.71%
-5.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHILI is a SPL token that is built on the Solana blockchain. One of the unique features of CHILI is that it has a strong focus on community development. The team behind CHILI aims to create a platform that allows the usage of $CHILI in a fun in dynamic way.
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