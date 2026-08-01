سعر Chilean Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Chilean Peso (WCLP) اليوم هو $ 0.00111191، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCLP الحالي إلى USD هو $ 0.00111191 لكل WCLP.

يحتل Chilean Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,109، مع عرض متداول قدره 63.95M WCLP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCLP بين $ 0.0011097 (أدنى) و$ 0.00111627 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00247997، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00106918.

على المدى القصير، تحرك WCLP بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+1.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 415.79.

معلومات سوق Chilean Peso (WCLP)

القيمة السوقية $ 71.11K$ 71.11K $ 71.11K الحجم (24 ساعة) $ 415.79$ 415.79 $ 415.79 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.11K$ 71.11K $ 71.11K إمداد دورة التداول 63.95M 63.95M 63.95M إجمالي العرض 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687

القيمة السوقية الحالية لـ Chilean Peso هي $ 71.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 415.79. العرض المتداول لـ WCLP يبلغ 63.95M، مع إجمالي عرض 63952369.57473687. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.11K.