سعر Childrens Aid Foundation (CAF)
سعر Childrens Aid Foundation (CAF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.94K. يتم تحديث سعر CAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Childrens Aid Foundation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 194.69
- تغيير سعر Childrens Aid Foundation خلال اليوم هو -3.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Childrens Aid Foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Childrens Aid Foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Childrens Aid Foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Childrens Aid Foundation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.21%
|30 يوم
|$ 0
|-2.10%
|60 يوم
|$ 0
|-19.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Childrens Aid Foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-3.21%
+0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Children's Aid Foundation is a public welfare MEME coin that uses transaction tax revenue to assist children or organizations needing assistance.
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