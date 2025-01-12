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سعر Childrens Aid Foundation (CAF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.94K . يتم تحديث سعر CAF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Childrens Aid Foundation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 194.69 - تغيير سعر Childrens Aid Foundation خلال اليوم هو -3.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Childrens Aid Foundation (CAF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Childrens Aid Foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Childrens Aid Foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Childrens Aid Foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Childrens Aid Foundation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.21% 30 يوم $ 0 -2.10% 60 يوم $ 0 -19.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Childrens Aid Foundation (CAF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Childrens Aid Foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.495006$ 0.495006 $ 0.495006 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -3.21% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

معلومات سوق Childrens Aid Foundation (CAF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: