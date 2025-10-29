سعر Children Of The Sky المباشر اليوم هو 0.00001564 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COTS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COTS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Children Of The Sky المباشر اليوم هو 0.00001564 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COTS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COTS بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن COTS

معلومات سعر COTS

الموقع الرسمي لـ COTS

اقتصاد توكن COTS

توقعات سعر COTS

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Children Of The Sky

سعر Children Of The Sky (COTS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 COTS إلى USD:

--
----
-2.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Children Of The Sky (COTS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:11:37 (UTC+8)

معلومات سعر Children Of The Sky (COTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533
24 ساعة منخفض
$ 0.00001606
$ 0.00001606$ 0.00001606
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533

$ 0.00001606
$ 0.00001606$ 0.00001606

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0.00001427
$ 0.00001427$ 0.00001427

+0.50%

-2.54%

+1.66%

+1.66%

سعر Children Of The Sky (COTS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001564. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COTS بين أدنى سعر $ 0.00001533 وأعلى سعر $ 0.00001606، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOTS على الإطلاق هو $ 0.01772925، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001427.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COTS +0.50% على مدار الساعة الماضية، -2.54% على مدار 24 ساعة، و +1.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Children Of The Sky (COTS)

$ 15.71K
$ 15.71K$ 15.71K

--
----

$ 15.71K
$ 15.71K$ 15.71K

999.53M
999.53M 999.53M

999,530,335.104312
999,530,335.104312 999,530,335.104312

القيمة السوقية الحالية لـ Children Of The Sky هي $ 15.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COTS يبلغ 999.53M، مع إجمالي عرض 999530335.104312. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.71K.

سجل سعر Children Of The Sky (COTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Children Of The Sky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Children Of The Sky مقابل USD هو $ -0.0000051236 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Children Of The Sky مقابل USD هو $ -0.0000155861 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Children Of The Sky مقابل USD هو $ -0.012958343220194576 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.54%
30 يوم$ -0.0000051236-32.75%
60 يوم$ -0.0000155861-99.65%
90 يوم$ -0.012958343220194576-99.87%

ما هو Children Of The Sky ( COTS )

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Children Of The Sky (COTS)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Children Of The Sky (USD)

كم ستكون قيمة Children Of The Sky (COTS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Children Of The Sky (COTS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Children Of The Sky.

تحقق الآن من توقعات سعر Children Of The Sky!

عملة COTS إلى العملات المحلية

توكنوميكس Children Of The Sky (COTS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Children Of The Sky (COTS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COTS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Children Of The Sky (COTS)

كم يساوي Children Of The Sky (COTS) اليوم؟
سعر COTS المباشر في USD هو USD 0.00001564، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر COTS إلى USD الحالي؟
سعر COTS إلى USD الحالي هو $ 0.00001564. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Children Of The Sky ؟
القيمة السوقية لعملة COTS هي $ 15.71K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن COTS؟
العرض المتداول لتوكن COTS هو 999.53M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ COTS؟
حقق COTS سعرًا قياسيًا قدره 0.01772925 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ COTS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001427 COTS.
ما هو حجم تداول COTS؟
حجم تداول COTS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع COTS هذا العام؟
قد يرتفع COTS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر COTS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:11:37 (UTC+8)

تحديثات Children Of The Sky (COTS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,020.70
$113,020.70$113,020.70

-1.41%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,001.03
$4,001.03$4,001.03

-2.33%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04228
$0.04228$0.04228

-8.95%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.73
$197.73$197.73

-0.58%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1689
$3.1689$3.1689

-17.84%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,001.03
$4,001.03$4,001.03

-2.33%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,020.70
$113,020.70$113,020.70

-1.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.73
$197.73$197.73

-0.58%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6444
$2.6444$2.6444

+0.31%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19509
$0.19509$0.19509

-2.34%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13900
$0.13900$0.13900

+6,850.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003051
$0.00003051$0.00003051

+369.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.118
$2.118$2.118

+182.40%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000193
$0.0000000193$0.0000000193

+124.41%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000369
$0.000000000000000000000369$0.000000000000000000000369

+117.05%