معلومات سعر Children Of The Sky (COTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001533 $ 0.00001533 $ 0.00001533 24 ساعة منخفض $ 0.00001606 $ 0.00001606 $ 0.00001606 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001533$ 0.00001533 $ 0.00001533 24 ساعة مرتفع $ 0.00001606$ 0.00001606 $ 0.00001606 عالية طوال الوقت $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 أدنى سعر $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -2.54% تغير السعر (7 أيام) +1.66% تغير السعر (7 أيام) +1.66%

سعر Children Of The Sky (COTS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001564. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COTS بين أدنى سعر $ 0.00001533 وأعلى سعر $ 0.00001606، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOTS على الإطلاق هو $ 0.01772925، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001427.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COTS +0.50% على مدار الساعة الماضية، -2.54% على مدار 24 ساعة، و +1.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Children Of The Sky (COTS)

القيمة السوقية $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K إمداد دورة التداول 999.53M 999.53M 999.53M إجمالي العرض 999,530,335.104312 999,530,335.104312 999,530,335.104312

القيمة السوقية الحالية لـ Children Of The Sky هي $ 15.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COTS يبلغ 999.53M، مع إجمالي عرض 999530335.104312. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.71K.