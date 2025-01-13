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سعر Childhoods End (O) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر O مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Childhoods End الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K - تغيير سعر Childhoods End خلال اليوم هو +0.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Childhoods End (O) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Childhoods End مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Childhoods End مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Childhoods End مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Childhoods End مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.99% 30 يوم $ 0 -32.43% 60 يوم $ 0 -43.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Childhoods End (O)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Childhoods End: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00173416$ 0.00173416 $ 0.00173416 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +0.99% تغير السعر (7 أيام) -14.07%

معلومات سوق Childhoods End (O)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: