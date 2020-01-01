توكنوميكس Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. الموقع الرسمي: https://chikunonsol.com/ اشتر CHIKUN الآن!

توكنوميكس Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 35.07K $ 35.07K $ 35.07K إجمالي العرض: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M العرض المتداول: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.07K $ 35.07K $ 35.07K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00141547 $ 0.00141547 $ 0.00141547 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

توكنوميكس Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHIKUN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHIKUN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHIKUN، استكشف السعر المباشر لتوكن CHIKUN!

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