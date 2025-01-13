سعر Chikn Worm (WORM)
سعر Chikn Worm (WORM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WORM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chikn Worm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.25
- تغيير سعر Chikn Worm خلال اليوم هو +1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chikn Worm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chikn Worm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chikn Worm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chikn Worm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.35%
|30 يوم
|$ 0
|-60.11%
|60 يوم
|$ 0
|-63.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chikn Worm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
+1.35%
-28.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WORM is the primary token used for Crafting and Foraging in the Chikn ecosystem. The little wrigglers beneath the dirt are often overlooked, but any gardener will tell you just how important $WORM are. Living beneath your FarmLand NFT, $WORM help turn over soil, bringing valuable resources and crafting blueprints to the surface. At launch, the token was billed as a replacement for $FEED rewards that were approaching exhaustion. Like $FEED, players generate $WORM through their LP Farm.
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