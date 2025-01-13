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سعر Chikn Worm (WORM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WORM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chikn Worm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.25 - تغيير سعر Chikn Worm خلال اليوم هو +1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chikn Worm (WORM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chikn Worm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chikn Worm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chikn Worm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chikn Worm مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.35% 30 يوم $ 0 -60.11% 60 يوم $ 0 -63.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chikn Worm (WORM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chikn Worm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00935839$ 0.00935839 $ 0.00935839 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) +1.35% تغير السعر (7 أيام) -28.71%

معلومات سوق Chikn Worm (WORM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: