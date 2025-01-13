سعر Chikn Fert (FERT)
سعر Chikn Fert (FERT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FERT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chikn Fert الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.36
- تغيير سعر Chikn Fert خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chikn Fert مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chikn Fert مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chikn Fert مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chikn Fert مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-58.04%
|60 يوم
|$ 0
|-54.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chikn Fert: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-0.73%
-23.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FERT is a critical utility token in the Chikn ecosystem. FERT sows the seeds for an entirely new era at the chikn farm - an era of growth and abundance. FERT can be burned to fertilize your FarmLand NFTs, and permanently increase your farming rewards multiplier.
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