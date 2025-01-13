احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FERT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FERT.

سعر Chikn Fert (FERT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FERT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chikn Fert الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.36 - تغيير سعر Chikn Fert خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chikn Fert (FERT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chikn Fert مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chikn Fert مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chikn Fert مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chikn Fert مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.73% 30 يوم $ 0 -58.04% 60 يوم $ 0 -54.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chikn Fert (FERT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chikn Fert: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.179732$ 0.179732 $ 0.179732 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) -23.18%

معلومات سوق Chikn Fert (FERT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: