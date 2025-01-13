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سعر chikn feed (FEED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FEED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق chikn feed الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 710.81 - تغيير سعر chikn feed خلال اليوم هو +10.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر chikn feed (FEED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر chikn feed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر chikn feed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر chikn feed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر chikn feed مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.60% 30 يوم $ 0 -51.26% 60 يوم $ 0 -79.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر chikn feed (FEED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر chikn feed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03621336$ 0.03621336 $ 0.03621336 تغير السعر (1 ساعة) +1.96% تغير السعر (1يوم) +10.60% تغير السعر (7 أيام) +10.64%

معلومات سوق chikn feed (FEED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: