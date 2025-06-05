سعر Chikn Egg (EGG)
سعر Chikn Egg (EGG) المباشر لليوم هو USD 0.00136274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chikn Egg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Chikn Egg خلال اليوم هو -7.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chikn Egg مقابل USD هو $ -0.0001055523675664 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chikn Egg مقابل USD هو $ +0.0000827288 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chikn Egg مقابل USD هو $ +0.0001933038 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chikn Egg مقابل USD هو $ -0.0003178521894832232 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001055523675664
|-7.18%
|30 يوم
|$ +0.0000827288
|+6.07%
|60 يوم
|$ +0.0001933038
|+14.18%
|90 يوم
|$ -0.0003178521894832232
|-18.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chikn Egg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
-7.18%
-19.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
chikn is Avalanche's premier platform for upgradable NFTs & dual-token economies, bridging the gap between gaming, DeFi and the Metaverse. chikn are also an original series of 10k upgradable NFTs that lay EGG. EGG is the native Governance & Utility token of the chikn ecosystem, and is the fuel that runs all features of the platform. The chikn DAO governs a Treasury which originally holds 10% of the Total Supply of $feed, and increases over time. How chikn egg is used: EGG tokens can be staked to receive FEED that can then be used to grow the chikn. The EGG DAO governs a Treasury which holds 10% of the Total Supply of FEED, and increases over time. EGG is burned in a variety of methods, as a result of interacting with the chikn platform and the many products we offer. Some of these burning methods are: Breakage fees (8.33% of all staked EGG), FEED-swaps, CNS (the chikn naming service), Minting of future NFT collections, Upgrading future NFT series, chikn p2e & PVP game/s, Breeding, 3rd party NFT minting and more!
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