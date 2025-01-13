سعر ChikinCoin (CKC)
سعر ChikinCoin (CKC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CKC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChikinCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.60
- تغيير سعر ChikinCoin خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ChikinCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChikinCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChikinCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChikinCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|+426.30%
|60 يوم
|$ 0
|+426.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChikinCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-0.03%
-8.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chikin is the front page of the decentralized chikin society, ChikinCoin (CKC) it is driving force. More than 26 billion chikin currently living, pecking and eating, and yet none of them have access to basic financial services.
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