سعر Chiitan (CHIITAN)
سعر Chiitan (CHIITAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHIITAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chiitan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.79K
- تغيير سعر Chiitan خلال اليوم هو +11.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chiitan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chiitan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chiitan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chiitan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.89%
|30 يوم
|$ 0
|-48.13%
|60 يوم
|$ 0
|-67.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chiitan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+11.89%
-20.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Community take over project that is focused on making a well recognized memecoin based on the Japanese character Chiitan.
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