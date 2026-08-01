سعر Chihuahua Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع Chihuahua Chain (HUAHUA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HUAHUA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HUAHUA.

يحتل Chihuahua Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 589,421، مع عرض متداول قدره 114.43B HUAHUA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HUAHUA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00983165، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HUAHUA بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-23.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Chihuahua Chain (HUAHUA)

القيمة السوقية $ 589.42K$ 589.42K $ 589.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 627.54K$ 627.54K $ 627.54K إمداد دورة التداول 114.43B 114.43B 114.43B إجمالي العرض 121,827,700,068.0 121,827,700,068.0 121,827,700,068.0

القيمة السوقية الحالية لـ Chihuahua Chain هي $ 589.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HUAHUA يبلغ 114.43B، مع إجمالي عرض 121827700068.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 627.54K.