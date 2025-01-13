سعر Chihuahua (HUA)
سعر Chihuahua (HUA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chihuahua الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.71
- تغيير سعر Chihuahua خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chihuahua مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chihuahua مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chihuahua مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chihuahua مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-5.49%
|60 يوم
|$ 0
|-2.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chihuahua: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.73%
-2.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HUA is the experiment in decentralized community building We are here to prove that every great community could beat Doge coin and Shiba. This is the first BSCPAD Launch in meme crypto community.
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